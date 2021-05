Umweltschutz: Schulz schlägt „Klima-Klub“ vor gegen Handelskonflikte an

Die EU soll ihre Klimaschutzpolitik nach dem Willen von Vizekanzler Olaf Scholz in einem „Klima-Klub“ mit weiteren Staaten wie den USA, Japan und China abstimmen. Damit sollten Handelskonflikte vermieden werden, sagte Scholz, der auch Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat ist, am Samstag nach einem Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costain in Lissabon. Portugal hat den EU-Ratsvorsitz inne und war am Samstag Gastgeber eines informellen Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzminister.