Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lobte in Nairobi die Umweltkonferenz als „Leuchtturm des Multilateralismus” in einer schwierigen Situation. „Die globale Umweltpolitik steht vor riesigen Herausforderungen, und die geopolitischen Konflikte erschweren die Arbeit an guten Lösungen.”