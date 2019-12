UN-Botschafterin der USA USA signalisieren Flexibilität gegenüber Nordkorea

Die Vereinigten Staaten haben angesichts der verfahrenen Situation im Atomstreit mit Nordkorea einen Schritt auf die Autokratie zugemacht. „Wir sind darauf vorbereitet, flexibel zu sein, aber wir können dieses Problem nicht alleine lösen“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft am Mittwoch vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.