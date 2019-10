UN-Erhebung Mindestens 1,3 Millionen junge Menschen weltweit eingesperrt

In Deutschland gab es im Frühjahr 2017 laut Statistischem Bundesamt rund 440 Strafgefangene unter 18 Jahren. Dem UN-Bericht zufolge sind weltweit 330.000 junge Menschen im Zusammenhang mit Migration in Haft, 430.000 bis 680.000 Kinder und Jugendliche sind in Heimen oder ähnlichen Einrichtungen eingesperrt. „Viele dieser Heime funktionieren wie militärische Anstalten, in denen die Kinder wie Soldaten gedrillt werden.