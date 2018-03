UN fordern mehr Einsatz: Japan erkennt im ersten Halbjahr drei Flüchtlinge an

Grandi fügte hinzu, dass Japan seit 2013 Jahr für Jahr etwas weniger an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gespendet habe. Er habe die Regierung darauf hingewiesen, dass die Bedürfnisse von Flüchtlingen und Vertriebenen zunähmen. Japan solle dies berücksichtigen. Vor vier Jahren war Japan noch der zweitgrößte Geldgeber des UNHCR. In den zwölf Monaten bis Anfang Oktober rutschte das Land mit Spenden in Höhe von 152 Millionen Dollar auf Platz vier ab.