UN-Generalsekretär Guterres: Pressefreiheit weltweit unter Beschuss

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Ausrüstung eines Kamerateams liegt nach einem Übergriff in Berlin auf dem Boden. Bild: Bild: dpa

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Bedeutung der Pressefreiheit als Basis für Demokratie und Gerechtigkeit hervorgehoben. Eine freie Berichterstattung liefere die nötigen Fakten, um sich Meinungen zu bilden und die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, hieß es in einer Erklärung von Guterres zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch. „Sie repräsentiert den Lebensnerv der Menschenrechte. Aber in jedem Winkel der Welt ist die Pressefreiheit Angriffen ausgesetzt.”