UN-Klimabericht: Welt marschiert in falsche Richtung

Die Welt marschiert in Klimafragen aus Sicht der Vereinten Nationen in die falsche Richtung. Das geht aus dem UN-Bericht „United in Science 2022“ hervor, der neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel zusammenführt und am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Der Bericht speist sich aus Daten, die von unterschiedlichen UN-Behörden und Partnern zusammengestellt wurden.