UN: Mehr als 230 Tote im April im Bürgerkriegsland Jemen

GenfFür Zivilisten im Bürgerkriegsland Jemen war der April in diesem Jahr bisher der tödlichste Monat. 236 Frauen, Männer und Kinder starben bei Luftangriffen, Kämpfen oder Anschlägen, teilte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf mit. Etwa gleich viele Bürger wurden verletzt. Seit Beginn des erbitterten Kriegs vor drei Jahren im Jemen gab es laut UN-Angaben fast 6.400 tote Zivilisten und über 10.000 Verletzte. Der Großteil der Opfer sei auf Angriffe der von Saudi-Arabien angeführten Allianz zurückzuführen.