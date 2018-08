UN-Report: Noch bis zu 30.000 IS-Extremisten in Irak und Syrien

New YorkDie Terrormiliz Islamischer Staat hat trotz ihrer militärischen Niederlagen im Irak und in Teilen Syriens noch immer bis zu 30.000 Kämpfer in beiden Ländern. Sie seien nahezu gleichmäßig auf die Nachbarstaaten verteilt, hieß es in einem Bericht von UN-Experten, der am Montag (Ortszeit) dem Sicherheitsrat übermittelt wurde. Man müsse davon ausgehen, dass ein verkleinerter, „geheimer Kern“ des IS sowohl im Irak als auch in Syrien überdauern werde.