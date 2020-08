UN-Sicherheitsrat Berlin, Paris und London weisen US-Vorgehen im Iran-Streit zurück

Die USA hatten zuvor – wie angekündigt – einen Mechanismus zur Wiedereinsetzung aller Sanktionen in den UN-Sicherheitsrat eingebracht. In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schrieb Außenminister Mike Pompeo von einer „erheblichen Nichterfüllung“ des Iran im Atomabkommen. Mit dem Schreiben sei der Snapback (wörtlich: Zurückschnappen) „eingeleitet“, so Pompeo.