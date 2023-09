UN-Sicherheitsrat Russland kann frühe Rede von Selenskyj nicht verhindern

20. September 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (M) nimmt an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates teil. Bild: Bild: dpa

Russland hat eine frühe Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im UN-Sicherheitsrat vergeblich zu verhindern versucht. UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte am Mittwoch in New York, es gebe keinen Anlass, den ukrainischen Präsidenten zuerst reden zu lassen und die Sitzung in eine „Ein-Mann- Stand-up-Show” zu verwandeln.