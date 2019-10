UN-Truppen in Nordsyrien Maas und Cavusoglu distanzieren sich in Ankara von AKK-Plan

In dem Gespräch habe der Vorschlag für eine von einer UN-Truppe geschützte internationale Sicherheitszone daher auch nur wenig Zeit in Anspruch genommen. „Für Dinge die im Moment eher theoretischen Charakter haben, hat uns die Zeit gefehlt, weil den Menschen in Syrien die Zeit für theoretische Debatten fehlt.“ Er rief die Türkei zu einem „ernsthaften Dialog“ über Syrien auf.