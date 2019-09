UN-Vollversammlung: „Zukunft gehört Patrioten“: Trump hält „America First“ für Exportschlager

So lobte er ausdrücklich die Bemühungen Mexikos zur Eindämmung illegaler Grenzübertritte in die USA. „Mexiko zollt uns großen Respekt - und im Gegenzug respektiere ich sie“, sagte Trump am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Er dankte dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador für die Entsendung tausender Soldaten an die Grenzen seines Landes.