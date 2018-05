Unabhängige Beobachter: Mehr als 350 Festnahmen bei Demos in Russland

MoskauAn einem Tag landesweiter Proteste gegen die bevorstehende Vereidigung von Präsident Wladimir Putin sind nach Angaben einer Beobachtergruppe mehr als 350 Menschen festgenommen worden. Allein in Tscheljabinsk seien am Samstag 97 Personen in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Gruppe OVD-Info, die politische Repression in Russland beobachtet.