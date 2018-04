„Unabhängigkeitskampf“: Die Briten planen bereits ein Brexit-Museum

In den sozialen Medien wurde der Plan mit Spott überhäuft. „Wird es rund sein, so dass die Besucher immer im Kreis gehen, ohne je ein Ziel zu erreichen?“, fragte Alexander Clarkson, Dozent am King’s College in London. „Was für ein Spaß für die ganze Familie“, twitterte die FT-Journalistin Katie Martin. „Das ist eine Parodie, oder?“, twitterte der Historiker Stephen Basdeo.