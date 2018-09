Unabhängigkeitskonflikt Eine Million Demonstranten fordern Kataloniens Unabhängigkeit

BarcelonaIn Barcelona sind am Dienstag rund eine Million Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens auf die Straße gegangen. Am Nationalfeiertag der Katalanen forderten sie auf Transparenten und in Sprechchören die Abspaltung von Spanien. Überall waren Kataloniens rot-gelbe Fahnen zu sehen, Kundgebungsteilnehmer trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Lasst uns eine Republik aufbauen“. Die auf Polizeischätzungen basierende große Zahl an Demonstranten war einem Aufruf von Regionalpräsident Quim Torra gefolgt, dem Nachfolger von Carles Puigdemont.