Ungarn Orban deutet Möglichkeit eines EU-Austritts Ungarns an

Die EU-Mitgliedschaft wird in Ungarn von fast 80 Prozent der Menschen begrüßt. Orban hatte in der Vergangenheit immer wieder scharfe Attacken gegen die „Bürokraten in Brüssel“ geritten, sich aber mit Austrittsdrohungen zurückgehalten. Seine jährliche „Rede zur Lage der Nation“ fiel am Samstag mit dem Wahlkampfauftakt zusammen.