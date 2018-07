Ungarn: Orban will bei Europawahl illiberale Kräfte stärken

In Ungarn liegt die rechtsgerichtete Fidesz-Partei Orbans in den Umfragen zur Europawahl vorn. Am Freitag hatte Orban die Gründung einer Anti-EU-Bewegung des früheren Beraters von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, begrüßt. Bannon will bei der Wahl die rechtsgerichteten Kräfte in Europa stärken.