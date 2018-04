Ungarn: Orbáns Angst vor der Wahlniederlage

Das schmucklose Bürogebäude im Herzen von Budapest sieht nicht gerade wie eine Zentrale des Bösen aus. In dem nahe an der Donau gelegenen Haus Molnár utca 5 residiert die Open Society Foundations des aus Ungarn stammenden Finanzunternehmers George Soros. Bereits seit 1984 engagiert sich die Nichtregierungsorganisation für Demokratie, Marktwirtschaft und eine weltoffene Gesellschaft. Der seit 2010 regierende Ministerpräsident Viktor Orbán kam in frühen Jahren als liberaler Oppositionspolitiker selbst in den Genuss von Soros gesellschaftlichem Engagement.