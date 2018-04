Ungarn: Soros-Stiftung zieht von Budapest nach Berlin

Budapest/BerlinDie Stiftung des ungarisch-stämmigen US-Milliardärs George Soros schließt Medienberichten zufolge ihr Büro in Budapest und will stattdessen eine Filiale in Berlin eröffnen. Der Umzug sei für den Sommer geplant, berichtete die österreichische Zeitung „Die Presse“ am Donnerstag auf ihrer Internetseite. Laut der ungarischen Nachrichten-Website 444.hu ist die Schließung bis zum 31. August geplant.