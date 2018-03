Ungarns Ministerpräsident: Orban sieht Christentum als letzte Hoffnung Europas

BudapestDer ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), die für die Rechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern eintreten, die Schließung angedroht. „Wenn sie mit ihren gefährlichen Tätigkeiten nicht aufhören, werden wir sie einfach aus dem Land weisen, wie mächtig oder reich sie auch immer sein mögen“, sagte der rechts-nationale Politiker am Sonntag in seiner jährlichen „Rede zur Lage der Nation“ in Budapest – und wirbt damit einmal mehr für eine restriktive Flüchtlingspolitik.