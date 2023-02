Ungarns Regierungschef Orban fordert erneut Waffenstillstand im Ukraine-Krieg

18. Februar 2023 | Quelle: dpa

«Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland pflegen wir weiter, und das empfehlen wir auch unseren Bündnispartnern»: Viktor Orban. Bild: Bild: dpa

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Forderung nach einem sofortigen Ende der Kämpfe und nach Friedensverhandlungen bekräftigt. „Menschenleben können nur durch einen Waffenstillstand gerettet werden”, sagte der Rechtspopulist in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation in Budapest.