Ungewissheit im Nahen Osten Wieso die umstrittene Justizreform Israels Wirtschaftsausblick trübt

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung lässt den Aktienmarkt in Israel schwächeln. Ein Aktienindex für Israel blieb seit Jahresanfang um rund 14 Prozent hinter den wichtigsten globalen Aktienindizes wie dem MSCI All Country World zurück, weil inländische Anleger den Markt mieden. Die ausländischen Investitionen in israelische Aktien waren bis Ende Juni allerdings aufgrund der überzeugenden Wirtschaftslage stark geblieben, wie aus Daten von Copley Fund Research hervorgeht. Der Anteil weltweiter Fonds mit einem Engagement in Israel lag bei 35,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2017. Die niedrige Inflation im Vergleich zu ähnlichen Ländern habe die Investitionen begünstigt, aber weitere Proteste könnten den Zufluss von Geldern beeinträchtigen, sagt Analyst Kinnear.