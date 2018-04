Unklare Mehrheitsverhältnisse: Wieso einer der beiden italienischen Wahlsieger nachgeben muss

RomDas Ritual, das am morgigen Mittwoch in Rom startet, ist bereits hundertmal durchgespielt worden in einem Land, dass seit Kriegsende 66 Regierungen hatte: Am Mittwoch und Donnerstag empfängt Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast eine Delegation von Politikern nach der anderen, um sich ein Bild über mögliche Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu machen. Er hat 48 Stunden Zeit für Beratungen.