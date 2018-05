Unmut in Pjöngjang Nordkorea sieht in US-Wirtschaftshilfen eine Bedrohung

Das sieht Kim anders. Unter Trumps Politik des „maximalen Drucks“ lasten die internationalen Strafen schwerer denn je auf Nordkorea. Eine Lockerung der Sanktionen würde die Türen zu mehr Handel mit China, Südkorea und möglicherweise Russland öffnen. Diesen Partnern traut Nordkorea mehr als Washington. Auch der Zugang zu globalen Finanzinstituten wäre dann möglich. Das Letzte, was Kim will, ist, seine Atomwaffen aufzugeben, nur damit amerikanische Geschäftsleute und Unternehmer über sein Land herfallen. Ein solches Szenario klingt in seinen Ohren mehr nach einer Drohung als nach einem Angebot.