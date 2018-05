Unmut in Pjöngjang: Nordkorea sieht in US-Wirtschaftshilfen eine Bedrohung

Obwohl das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un nun möglicherweise doch stattfindet, wächst in Pjöngjang der Unmut. Die nordkoreanische Führung ist verärgert über Aussagen aus Washington, das Land wolle - mehr noch als seinen atomaren Schutzschirm - Wohlstand im amerikanischen Stil erreichen. Dies sollte Trump nicht ignorieren, will er den Gipfel in Singapur für Juni festmachen.