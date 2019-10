Unruhen Chile sagt Ausrichtung des Klima-Gipfels im Dezember ab

Doch auch nach der Umbildung der chilenischen Regierung gingen die Proteste weiter. In den Straßen der Hauptstadt Santiago de Chile forderten am Montag erneut Tausende Menschen den Rücktritt von Präsident Sebastián Piñera, wie der Sender CNN am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Dabei sei es zu Straßenschlachten mit den Sicherheitskräften und einem Brand an einer Hauptstraße Santiagos gekommen. Die Polizei rückte demnach mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern vor.