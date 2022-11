Unruhen: China will nach Anti-Corona-Protesten verstärkt impfen

Die strenge Null-Covid-Politik, mit der die Regierung von Staatspräsident Xi Jinping die Pandemie in den Griff bekommen will, beinhaltet unter anderem Ausgangssperren. Diese ziehen auch die Konjunktur der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft in Mitleidenschaft. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über eine Abkehr von diesem rigiden Kurs gegeben.