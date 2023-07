Unruhen Demonstration gegen Polizeigewalt in Paris schlägt Wellen

09. Juli 2023 | Quelle: dpa

Assa Traore (l), Aktivistin und Leiterin des Komitees «Wahrheit und Gerechtigkeit für Adama», und Youssouf Traore, Mitglied des Komitees, dessen Auge zugeschwollen ist, vor der Polizeistation des 5. Arrondissements. Bild: Bild: dpa

Nach einer Demonstration gegen Polizeigewalt am Samstag in Paris ist eine Untersuchung angelaufen, ob Beamte bei der Versammlung gewaltsam gegen Journalisten vorgegangen sind. Diesen Vorwurf erheben drei Journalisten, die von Beamten beim Filmen einer Festnahme angegangen worden sein sollen, berichtete die Zeitung „Le Parisien” am Sonntag. Von den Szenen gibt es teils Amateurvideos. Sowohl die verbotene Demonstration als auch die Festnahme, die die Journalisten filmten, sorgen in Frankreich für Diskussion.