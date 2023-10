Unruhen Frankreich will nach Krawallen härter durchgreifen

26. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bei Ausschreitungen in Naterre stehen sich Polizeikräfte und Jugendliche gegenüber. Bild: Bild: dpa

Rund vier Monate nach schweren Krawallen in Frankreich will die Regierung härter durchgreifen und jugendliche Straftäter und deren Eltern zur Verantwortung ziehen. Eltern sollten für Schäden ihrer Kinder haftbar gemacht, Geldstrafen erhöht und der Einsatz des Militärs zur Einweisung junger Straftäter in Disziplin und Werte erprobt werden, sagte Premierministerin Élisabeth Borne in Paris. Falls die sozialen Medien bei Straftaten eine Rolle spielten, sollten Täter eine sechsmonatige Zugangssperre erhalten.