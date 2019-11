Unruhen: Fünf Tote bei neuen Protesten gegen die Regierung im Irak

Drei Menschen seien dabei getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. In der Hafenstadt Umm Kasr am Persischen Golf seien zwei Demonstranten getötet und mehr als 70 weitere Menschen verletzt worden. Auch hier sei scharfe Munition und Tränengas abgefeuert worden. In Kerbela seien mindestens 24 Menschen verletzt worden, auch in Basra kam es zu Protesten gegen die Regierung.