Unruhen im Irak Nach Kritik: Iran wirft Deutschland „grundlose Unterstellungen“ vor

Der Iran hat Deutschland „grundlose Unterstellungen“ im Zusammenhang mit der iranischen Rolle bei den Unruhen in Irak vorgeworfen. „Deutschland verbreitet grundlose und unwahre Unterstellungen gegen den Iran, verschließt aber selbst die Augen vor den Einmischungen der USA in die inneren Angelegenheiten (des Iraks)“, twitterte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Dienstag. „Mit einer solchen politischen Einstellung schwächt Berlin seine Glaubwürdigkeit, ernsthaft eine konstruktive Rolle für die Stabilität und den Frieden in der Region) spielen zu wollen, so der Sprecher.