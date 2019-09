Unruhen in Hongkong: China drängt Staatskonzerne zu Investitionen in Hongkong

Bei einem Treffen in Hongkongs Nachbarstadt Shenzhen im chinesischen Kernland seien fast 100 der größten staatlich kontrollierten Unternehmen zu Investitionen aufgefordert worden. Darüber hinaus sollten sich die Manager der Konzerne darum bemühen, Kontrolle über Firmen in Hongkong oder zumindest Mitbestimmungsrecht zu erhalten. Die Staatskonzerne haben sich demnach bereiterklärt, mehr in die Hongkonger Immobilien- und Tourismusbranche zu investieren. So sollten Arbeitsplätze geschaffen und die Finanzmärkte stabilisiert werden.