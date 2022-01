Unruhen in Zentralasien Zahl der Todesopfer bei Protesten in Kasachstan steigt auf 225

Zuvor hatten die Behörden die Zahl der Todesopfer mit 164 angegeben. Die Demonstrationen begannen am 2. Januar und richteten sich zunächst gegen einen starken Anstieg der Kraftstoffpreise. Sie weiteten sich dann jedoch zu einem allgemeinen Protest gegen die autoritäre Regierung des Landes aus. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften, hauptsächlich in Almaty, der größten Stadt in Kasachstan. Die Demonstranten stürmten Regierungsgebäude und legten Feuer.