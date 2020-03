Unter Quarantäne im Land der Inkas Coronavirus-Krise in Peru: „It's a madhouse!“

Auf Facebook machen Horrorgeschichten die Runde. Ein Hostel soll Gäste mit einem Vorhängeschloss eingeschlossen haben. Wer darauf pocht, herausgelassen zu werden, kommt nicht mehr rein. Auch andere Gerüchte kursieren. Angeblich schickt Peru leere Flieger nach Deutschland, um dort Landsleute einzusammeln. Falls das stimmt: Warum, um Himmels Willen, nehmen die uns dann nicht mit?



Und wie sieht es mit den Aktivitäten der deutschen Regierung aus, die deutschen Gestrandeten aus Peru auszufliegen? Auf der Homepage der Deutschen Botschaft in Lima ist zu lesen: „Die Peru normalerweise anreisenden Fluggesellschaften stehen mit dem peruanischen Außenministerium in Kontakt, um möglichst bald Rückflüge zu organisieren. Konkrete Flugdaten sind uns nicht bekannt.“

Berlin holt gerade 3000 bis 4000 deutsche Touristen aus der Karibik und von den Kanaren zurück. Außenminister Heiko Maas will in den kommenden Tagen mit einer „Luftbrücke“ nochmal Tausende Bundesbürger nach Hause schaffen. Das lässt sich die Regierung 50 Millionen Euro kosten. Leider fallen nur die Ländernamen Marokko, Ägypten, Philippinen, Malediven und Dominikanische Republik. Von Peru ist nirgendwo die Rede.