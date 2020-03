Unter Quarantäne im Land der Inkas, Teil 3 „Heiko, hol uns hier raus!“

Noch herrscht in unserer Gruppe zwar prinzipielles Verständnis für den kompromisslosen Kurs, mit dem Präsident Martín Vizcarra sein Land vor dem Coronavirus schützen will. Die Zahl der Infizierten in Peru ist bisher vergleichsweise gering. Zugleich aber wächst bei vielen von uns die Wut, wie mit Gästen umgesprungen wird, die mit großer Sympathie in dieses wunderbare Land gereist sind – und, by the way, jährlich über 4,6 Milliarden US-Dollar ins Land bringen. Wenn Peru der Ansicht ist, dass von uns Touristen eine signifikante Coronagefahr ausgeht, sollte die Regierung doch heilfroh sein über jeden Ausländer, der das Land in Richtung Heimat verlässt.