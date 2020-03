Unter Quarantäne im Land der Inkas, Teil 4 Frau Merkel, übernehmen Sie!

Ohne den Innenhof würden wir hier durchdrehen. Wir werden daher zunehmend paranoid und entwerfen einen Innenhof-Evakuierungsplan im Fall einer Polizeikontrolle. Wir haben nämlich über diverse Netzwerke von Polizeibesuchen in Hotels erfahren, wo überprüft wurde, ob festgesetzte Touristen nicht in größeren Gruppen in Ess- oder Gemeinschaftsräumen zusammenhocken. In einem Hostel, so berichtet eine deutsche Touristin via WhatsApp, sei sogar das Sitzen am offenen Fenster untersagt worden. In ein anderes Hostel kamen zwei Soldaten in voller Montur, weil sie lautes Lachen aus dem Gemeinschaftsraum vernommen hatten.



Zum Glück gibt es in unserer prekären Situation immer wieder menschliche Lichtblicke, die uns Mut machen. Die wenigen verbliebenen Mitarbeiter des Hotels, wie alle Peruaner auch selbst von der strikten Ausgangssperre betroffen, kümmern sich rührend um uns und versuchen, uns den Zwangsaufenthalt zu erleichtern, wo es nur geht. Unser tüchtiger peruanischer Guide, mit dem wir vor Verhängung des Ausnahmezustandes in der Region unterwegs waren, schaffte es tatsächlich, in einem Außenbezirk der Stadt für uns alle Schutzmasken zu organisieren. Das ist ungemein wichtig. Die dünnen Stofffetzen schützen vor Corona zwar in etwa so viel wie zehn Kniebeugen. Doch ohne die (weitgehend ausverkauften) Masken dürften wir in Peru weder in einen Bus steigen noch einen Flughafen betreten.