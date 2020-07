Unterdrückung: China drückt Geburtenraten von Minderheiten

Die Regierung in Peking gab Hunderte Millionen Euro für die Geburtenkontrolle aus und bremste so das rasante Bevölkerungswachstum in Xinjiang deutlich ab, wie aus einer Untersuchung des chinesischen Experten Adrian Zenz hervorgeht, die noch nicht veröffentlicht wurde. „Dies ist Teil einer größeren Kampagne zur Unterwerfung der Uiguren“, erklärt Zenz, der mit der Nichtregierungsorganisation Victims of Communism Memorial Foundation in Washington kooperiert.