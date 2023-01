Unternehmen im Ukraine-Krieg „Selbst wenn der Wille da gewesen wäre, die Ressourcen fehlen“

Wie geht es in Zukunft für Baust weiter?

Ich würde mich freuen, auf dem internationalen Markt weiterzuarbeiten, aber praktisch ist das kaum möglich. Architektur ist ein örtlicher Beruf, man muss in Kontakt mit den lokalen Behörden stehen. Aus der Distanz kann man nur bedingt involviert werden, zum Beispiel bei der Erstellung des Konzepts. Wir wurden vor Kurzem von einem litauischen Investor für einen Wohnkomplex mit einer Schule in der stark zerstörten Stadt Butscha beauftragt, aber das ist aktuell eher eine Ausnahme. Ich verstehe die Angst von Investoren. Wer möchte Geld in ein Projekt stecken, wenn es am Tag nach der Fertigstellung durch eine Rakete zerstört werden kann? Es herrscht eine Ungewissheit, ob es Sinn ergibt, zu warten, in welche Bauten investiert werden kann, oder ob nicht einfach direkt in Europa gebaut wird.