Unternehmen produzieren wieder Für deutsche Firmen geht es in China nur langsam aufwärts

Es sind Worte, die Mut machen: „Deutsche Unternehmen in China sind technisch in der Lage, fast auf Vorkrisenniveau zu produzieren“, sagt Maximilian Butek, Mitglied des Vorstands der Deutschen Handelskammer in China. Gemeinsam mit seinen Kollegen präsentierte Butek am Donnerstag die Ergebnisse einer Stimmungsumfrage unter deutschen Unternehmen vor Ort. Und es sieht – anders als bei der ersten Befragung dieser Art Ende Februar – nicht mehr alles ganz so düster aus.