Unternehmensrecht: Bundesjustizministerin Barley will Wechsel von Unternehmen in deutsches Recht erleichtern

BerlinDie Bundesregierung will am Mittwoch einen weiteren Baustein für den Brexit beschließen. Das Kabinett soll einen Gesetzentwurf verabschieden, durch den sich in Deutschland ansässige Unternehmen nach britischem Recht eine deutsche juristische Grundlage geben können. Nach dem Reuters vorliegendem Entwurf sind Gesellschaften in der Rechtsform Limited (private company limited by shares) und der Rechtsform PLC (public limited company) betroffen.