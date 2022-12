Untersuchung des Kapitol-Sturms: Ist das der Anfang vom Ende der Ära Trump?

Es ist ein Schritt, der in die amerikanische Geschichte eingehen wird – und in Donald Trumps langer Skandalliste dennoch nicht einmal der bemerkenswerteste Eintrag ist: Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den Sturm auf das amerikanische Kapitol am 6. Januar 2021 über anderthalb Jahre hinweg untersucht hat, stimmte am Montag in seiner letzten öffentlichen Sitzung einstimmig dafür, den ehemaligen Präsidenten offiziell an das Justizministerium zu verweisen, um strafrechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten.