Untersuchung Verschränkte Hände vor Grab: Istanbuls Bürgermeister spottet über Kritik

Schon sein Großvater in der Schwarzmeerregion sei mit hinter dem Rücken verschränkten Händen gelaufen, verteidigte Imamoglu seinen Gang. Daraus einen Ermittlungsprozess abzuleiten sei „außerordentlich kreativ“, so der Bürgermeister der Millionenmetropole. „Stellen Sie sich das vor, wenn jetzt jeder in Istanbul auf den Straßen aus Trotz anfangen würde, so zu gehen, was dann? Wollt ihr dann Strafanzeige gegen jeden erstatten?“