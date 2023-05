Ureinwohner Australien vor Referendum über mehr Aborigines-Rechte

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

Protest während einer «Invasion Day»-Kundgebung im Rahmen des Nationalfeiertags «Australia Day» am 26.01.2023. Bild: Bild: dpa

Auf dem Weg zu einem Referendum über mehr politische Rechte für Australiens indigene Bevölkerung ist eine wichtige Hürde genommen: Das Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt Canberra sprach sich am Mittwoch mit großer Mehrheit für eine solche Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung aus. Sie steht unter dem Motto „Voice to Parliament”: Falls die Mehrheit mit Ja stimmt, bekommen die Ureinwohner eine eigene Stimme im Parlament.