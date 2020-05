Urlaub Maas will Reisewarnung aufheben – Merkel dringt auf Angleichung der Anti-Corona-Regeln

Aus dem Inland bekommt Maas aber auch Gegenwind. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der auf Inlandstouristen in den Hotels und Gaststätten im eigenen Land hofft, trat am Montag auf die Euphoriebremse. „Ich glaube nicht wie Heiko Maas, dass es so leicht ist, dass wir heute schon Pläne vorgeben können, dass wir in einem Monat schon wieder in Italien oder in Spanien sind oder in Frankreich“, sagte der CSU-Chef. Man bewege sich weiter auf sehr dünnem Eis.