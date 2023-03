Ursula von der Leyen trifft Joe Biden Hoffen auf den Durchbruch

Im Kern des Streits zwischen Washington und Brüssel steht der Inflation Reduction Act (IRA). Im vergangenen Jahr verabschiedete der US-Kongress das umfassende Wirtschaftsförderungspaket, das unter anderem die größten Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in der US-Geschichte vorsieht. Stolze 369 Milliarden Dollar will die amerikanische Regierung in den kommenden Jahren in Maßnahmen pumpen, die den Klimaschutz vorantreiben sollen – vom Bau moderner Batteriefabriken bis hin zur Förderung des Kaufs von E-Autos. Allerdings fließen die Fördermittel nur, wenn strikte „Made-In-America“-Auflagen eingehalten werden. Europäische Unternehmen, so die Befürchtung in Brüssel, könnten leer ausgehen. Und Investitionen durch die vermeintliche Subventionsorgie in die USA gelockt werden.