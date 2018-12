Urteil ausgesetzt Obamacare bleibt vorerst in Kraft

Der Richter Reed O'Connor setzte seinen eigenen Beschluss zu Obamacare am Sonntagabend (Ortszeit) aus. Er betonte in seiner Begründung, dass er die US-Gesundheitsreform nach wie vor für verfassungswidrig halte. Die Anordnung solle aber nicht sofort in Kraft treten, da viele Amerikaner ansonsten mit „großer Unsicherheit“ konfrontiert würden.