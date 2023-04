Urteil England: Mehrere Jahre Haft für Klimaaktivisten

21. April 2023 | Quelle: dpa

Klimaaktivisten waren im vergangenen Oktober auf die Pfeiler der Themse-Brücke geklettert. Das hat nun Folgen. Bild: Bild: dpa

Weil sie eine wichtige Themse-Brücke vorübergehend blockierten, sind zwei Klimaaktivisten in England am Freitag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, muss ein 40 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Ein 34-Jähriger erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Sie waren zuvor wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden worden.