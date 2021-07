Urteil Weißrussland: Oppositioneller Babariko zu 14 Jahren Lagerhaft verurteilt

Mehr als ein Jahr nach seiner Festnahme ist der prominente Oppositionelle Viktor Babariko in Weißrussland zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof in der Hauptstadt Minsk verurteilte den 57-Jährigen am Dienstag wegen angeblicher Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung.