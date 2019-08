US-Außenminister: Pompeo hofft auf neue Nordkorea-Gespräche in den kommenden Wochen

Washington Trotz der jüngsten Provokationen aus Pjöngjang hofft die US-Regierung auf eine baldige Fortsetzung der Gespräche mit Nordkorea. Es seien Verhandlungen in ein paar Wochen geplant, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington. Details nannte er nicht. Betont gelassen reagierte Pompeo auf die jüngsten Raketentests Nordkoreas. Die USA beobachteten das Verhalten Nordkoreas, sagte er.